Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча против Украины.

Об этом говорится в его заявлении.

Состояние здоровья Эриксена

– Кристиан чувствует себя хорошо и самостоятельно сошел с поля. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал должным образом. Он на короткое время потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы сразу же установили с ним контакт, – сказал врач датской сборной Мортен Босен.

По его словам, Эриксен пройдет дополнительные обследования в больнице, чтобы выяснить причину инцидента.

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– Мы постоянно поддерживаем связь с ним и врачами в больнице. Но Кристиан чувствует себя хорошо, и он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке, – подчеркнул специалист.

Напомним, Кристиан Эриксен потерял сознание на 65-й минуте товарищеского матча Дания – Украина. К нему подбежали медики, а игроки обеих команд встали в круг, закрыв Эриксена от зрителей.

Позже футболиста увезла скорая, а арбитр матча сообщил, что игра не будет доиграна.

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