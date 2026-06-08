Врач сборной Дании рассказал о состоянии здоровья Эриксена после потери сознания на матче
- Врач сборной Дании заявил, что Кристиан Эриксен быстро пришёл в себя и чувствует себя хорошо.
- По словам медиков, кардиостимулятор футболиста сработал должным образом во время инцидента.
Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча против Украины.
Об этом говорится в его заявлении.
Состояние здоровья Эриксена
– Кристиан чувствует себя хорошо и самостоятельно сошел с поля. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал должным образом. Он на короткое время потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы сразу же установили с ним контакт, – сказал врач датской сборной Мортен Босен.
По его словам, Эриксен пройдет дополнительные обследования в больнице, чтобы выяснить причину инцидента.
– Мы постоянно поддерживаем связь с ним и врачами в больнице. Но Кристиан чувствует себя хорошо, и он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке, – подчеркнул специалист.
Напомним, Кристиан Эриксен потерял сознание на 65-й минуте товарищеского матча Дания – Украина. К нему подбежали медики, а игроки обеих команд встали в круг, закрыв Эриксена от зрителей.
Позже футболиста увезла скорая, а арбитр матча сообщил, что игра не будет доиграна.