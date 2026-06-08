Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 8 июня 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая потеряла одну позицию после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос. Теперь она занимает восьмое место.

А вот Марта Костюк благодаря выходу в полуфинал турнира серии Grand Slam поднялась на 12-ю строчку.

Четыре позиции потеряла Даяна Ястремская, однако осталась в топ-50. На 14 мест поднялась Александра Олейникова, приблизившись к первой 50-ке.

В первой сотне рейтинга WTA потеряли позиции также Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина, а вот Дарья Снигур поднялась на девять позиций.

8. (7). Элина Свитолина – 4 315 очков;

12. (15). Марта Костюк – 3 157 очков;

49. (45). Даяна Ястремская – 1 126 очков;

51. (66). Александра Олейникова – 1 120 очков;

57. (54) Юлия Стародубцева – 1 063 очка;

69. (78). Ангелина Калинина – 965 очков;

84. (95). Дарья Снигур – 889 очков;

145. (142) Вероника Подрез – 530 очков.

Рейтинг WTA от 8 июня 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло пять изменений. Американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова улучшили свои позиции, поднявшись на четвертое и пятое места соответственно.

“Нейтральная” Мирра Андреева после победы на Ролан Гаррос стала шестой. Напротив, три позиции потеряла американка Коко Гауфф и одну — украинка Элина Свитолина.

(1). Арина Соболенко – 9 090 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка; (3). Ига Свентек (Польша) – 6 733 очка; (5). Джессика Пегула (США) – 6 056 очков; (6). Аманда Анисимова (США) – 5 848 очков; (8). Мирра Андреева – 5 751 очко; (4). Коко Гауфф (США) – 4 879 очков; (7). Элина Свитолина (Украина) – 4 315 очков; (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков; (10) Каролина Мухова (Чехия) – 3 438 очков.

На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в Лондоне, в котором примет участие Марта Костюк. Турнир WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе, где выступят Даяна Ястремская и Дарья Снигур. А также челленджеры WTA 125 в британском Илкли и итальянской Модене.

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