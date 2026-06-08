Рейтинг WTA: личный рекорд Костюк и потеря позиции у Свитолиной
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 8 июня 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая потеряла одну позицию после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос. Теперь она занимает восьмое место.
А вот Марта Костюк благодаря выходу в полуфинал турнира серии Grand Slam поднялась на 12-ю строчку.
Четыре позиции потеряла Даяна Ястремская, однако осталась в топ-50. На 14 мест поднялась Александра Олейникова, приблизившись к первой 50-ке.
В первой сотне рейтинга WTA потеряли позиции также Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина, а вот Дарья Снигур поднялась на девять позиций.
- 8. (7). Элина Свитолина – 4 315 очков;
- 12. (15). Марта Костюк – 3 157 очков;
- 49. (45). Даяна Ястремская – 1 126 очков;
- 51. (66). Александра Олейникова – 1 120 очков;
- 57. (54) Юлия Стародубцева – 1 063 очка;
- 69. (78). Ангелина Калинина – 965 очков;
- 84. (95). Дарья Снигур – 889 очков;
- 145. (142) Вероника Подрез – 530 очков.
Рейтинг WTA от 8 июня 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло пять изменений. Американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова улучшили свои позиции, поднявшись на четвертое и пятое места соответственно.
“Нейтральная” Мирра Андреева после победы на Ролан Гаррос стала шестой. Напротив, три позиции потеряла американка Коко Гауфф и одну — украинка Элина Свитолина.
- (1). Арина Соболенко – 9 090 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка;
- (3). Ига Свентек (Польша) – 6 733 очка;
- (5). Джессика Пегула (США) – 6 056 очков;
- (6). Аманда Анисимова (США) – 5 848 очков;
- (8). Мирра Андреева – 5 751 очко;
- (4). Коко Гауфф (США) – 4 879 очков;
- (7). Элина Свитолина (Украина) – 4 315 очков;
- (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков;
- (10) Каролина Мухова (Чехия) – 3 438 очков.
На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в Лондоне, в котором примет участие Марта Костюк. Турнир WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе, где выступят Даяна Ястремская и Дарья Снигур. А также челленджеры WTA 125 в британском Илкли и итальянской Модене.