Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердила значительные структурные повреждения Центрального хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС в результате удара российского беспилотника.

Эксперты МАГАТЭ провели инспекцию ЦХОЯТ: что известно

В ходе инспекции эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждение фасада здания приема ядерного топлива, стен и лестничной площадки.

На месте зафиксированы разбитые стекла, обломки кирпича и другой строительный мусор.

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Удар также повредил офис МАГАТЭ по обеспечению гарантий нераспространения ядерных материалов в здании.

Специалисты подтвердили, что уровень радиации на объекте остается в пределах нормы, а инцидент не привел к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду.

В МАГАТЭ сообщили, что на момент атаки контейнеры с отработанным ядерным топливом хранились в нескольких сотнях метров от поврежденного здания. Часть хранилищ, расположенных поближе к месту удара, была пустой.

Пока неизвестно, когда Центральное хранилище сможет возобновить прием отработанного ядерного топлива из действующих украинских атомных электростанций.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент чрезвычайно тревожным и создавшим серьезную угрозу ядерной безопасности.

По его словам, атака на объект, где хранятся значительные объемы ядерных материалов, крайне опасна.

— Атаковать объект с большим количеством ядерных материалов — это играть с огнем. Такого никогда не должно происходить, — подчеркнул Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ продолжит расследование обстоятельств инцидента.

Центральное хранилище отработанного ядерного топлива расположено в зоне отчуждения близ Чернобыльской АЭС и предназначено для долгосрочного хранения отработанного топлива из украинских атомных электростанций.

После начала полномасштабной войны МАГАТЭ неоднократно предупреждало о рисках для ядерной безопасности из-за боевых действий вблизи ядерных объектов Украины.

Несмотря на это, в ночь на 7 июня российская армия ударила беспилотником по Центральному хранилищу отработанного ядерного топлива.

В результате атаки огонь поднялся в здании приема контейнеров.

СБУ квалифицировала инцидент как военное преступление.

Фото: Энергоатом

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