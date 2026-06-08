Пашинян заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии Гражданский договор на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, 7 июня.
По словам главы правительства, политическая сила получила достаточную поддержку избирателей для единоличного формирования нового правительства.
Об этом пишет Радио Свобода.
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О победе партии Гражданский договор Пашинян заявил во время ночной пресс-конференции 8 июня после завершения голосования и начала подсчета голосов.
По словам премьера, его партия получила больше поддержки граждан, чем на предыдущих парламентских выборах 2021 года.
— Это историческая победа, которая, безусловно, обеспечит выживание и развитие Республики Армения, и, конечно, у нас будет длительный и институциональный мир, — отметил Пашинян.
Отвечая на вопрос журналистов о том, не являются ли преждевременными заявления о победе до завершения подсчета голосов на всех участках, Пашинян отметил, что у партии есть собственные представители на избирательных участках и проводится параллельный подсчет результатов.
По состоянию на 10.11 по местному времени партия Гражданский договор набирает 49,81% голосов. Второе место занимает альянс Сильная Армения с результатом 23,29%. Альянс партий Армения получает 9,94%, партия Процветающая Армения – 4%.
Другие политические силы не преодолели проходной барьер для представления в Национальном собрании.
Парламентские выборы 2026 года стали первыми очередными выборами в Армении с 2017 года.
Голосование проходило по пропорциональной системе, по которой 101 депутатский мандат распределяется между партиями и блоками в соответствии с результатами общенационального голосования.
В выборах участвовало 19 политических сил.
В преддверии голосования социологические опросы прогнозировали уверенную победу партии Гражданский договор Никола Пашиняна и его возможность самостоятельно сформировать парламентское большинство.