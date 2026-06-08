Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии Гражданский договор на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, 7 июня.

По словам главы правительства, политическая сила получила достаточную поддержку избирателей для единоличного формирования нового правительства.

Об этом пишет Радио Свобода.

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О победе партии Гражданский договор Пашинян заявил во время ночной пресс-конференции 8 июня после завершения голосования и начала подсчета голосов.

По словам премьера, его партия получила больше поддержки граждан, чем на предыдущих парламентских выборах 2021 года.

— Это историческая победа, которая, безусловно, обеспечит выживание и развитие Республики Армения, и, конечно, у нас будет длительный и институциональный мир, — отметил Пашинян.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не являются ли преждевременными заявления о победе до завершения подсчета голосов на всех участках, Пашинян отметил, что у партии есть собственные представители на избирательных участках и проводится параллельный подсчет результатов.

По состоянию на 10.11 по местному времени партия Гражданский договор набирает 49,81% голосов. Второе место занимает альянс Сильная Армения с результатом 23,29%. Альянс партий Армения получает 9,94%, партия Процветающая Армения – 4%.

Другие политические силы не преодолели проходной барьер для представления в Национальном собрании.

Парламентские выборы 2026 года стали первыми очередными выборами в Армении с 2017 года.

Голосование проходило по пропорциональной системе, по которой 101 депутатский мандат распределяется между партиями и блоками в соответствии с результатами общенационального голосования.

В выборах участвовало 19 политических сил.

В преддверии голосования социологические опросы прогнозировали уверенную победу партии Гражданский договор Никола Пашиняна и его возможность самостоятельно сформировать парламентское большинство.

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