Бывший президент США Дональд Трамп запустил коммуникационную платформу для общения со своими сторонниками после блокировки аккаунтов в Twitter и Facebook.

Она названа С рабочего стола Дональда Дж. Трампа и размещена на сайте donaldjtrump.com/desk.

Сообщается, что площадка будет служить местом для свободного и безопасного общения, где Трамп сможет размещать комментарии, изображения и видео.

В первом опубликованном видео на платформе под названием Во время тишины и лжи говорится о его отстранении в Twitter.

По сообщению СМИ, технология работает на основе кампании Nucleus – цифровой экосистемы, созданной для эффективного управления политическими кампаниями и организациями, созданной бывшим руководителем кампании Трампа Брэдом Парскале.

Платформа позволяет Трампу размещать публикации, а поклонникам – делиться сообщениями бывшего президента в Twitter и Facebook. Однако пользователи не могут отвечать или взаимодействовать с публикациями Трампа.

На сайте есть список регистрации, чтобы люди могли ввести свои номера телефонов и адреса электронной почты и получать уведомления о том, когда Трамп публикует новое сообщение.

– Сайт президента Трампа – отличный ресурс для поиска его последних заявлений и основных моментов с первого срока пребывания в должности, но это не новая платформа социальных медиа, – говорит старший советник Джейсон Миллер.

Решение об аккаунтах Трампа

5 мая Наблюдательный совет (Oversight Board), который следит за размещением контента в социальных сетях Facebook и Instagram, утвердит решение об аккаунтах бывшего президента США Дональда Трампа.

В январе Facebook заблокировал аккаунт Трампа на неопределенный срок после штурма Капитолия США 6 января. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что риски разрешения президенту продолжать пользоваться их службой в этот период очень велики.

Независимо от решения Facebook 5 мая пресс-секретарь Twitter сообщил, что Трамп навсегда отстранен возможности оставлять твиты.

Источник: Fox News