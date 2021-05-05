С 6 мая в Египте на две недели закрываются магазины, торговые центры и рестораны. Власти страны решили ужесточить карантин для сдерживания коронавируса.

Среди других ограничений на ближайшие 14 дней – запрет на большие собрания и концерты.

При этом пляжи и парки будут закрыты только с 12 по 16 мая.

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Коронавирус в Египте по состоянию на 5 мая подтвердился у 1 090 человек. Общее количество зараженных достигло 231 803 случаев.

За все время пандемии, по данным ВОЗ, в стране умер в результате осложнений 13 591 человек, из которых 60 – за последние сутки.

В мире коронавирусом инфицировались уже более 153,7 млн человек. Только за день положительный тест получили 632,5 тыс. жителей планеты.

Жертвой вируса стал 3 217 281 пациент, за последние 24 часа умерло 10 713 больных.

Источник: middle-east-online.com