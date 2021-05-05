З 6 травня у Єгипті на два тижні закриваються магазини, торгові центри та ресторани. Влада країни вирішила посилити карантин для стримування коронавірусу.

Серед інших обмежень на найближчі 14 днів – заборона на великі зібрання та концерти.

Водночас пляжі та парки будуть закриті лише з 12 до 16 травня.

Коронавірус у Єгипті станом на 5 травня підтвердився у 1 090 людей. Загальна кількість заражених сягнула 231 803 випадків.

За весь час пандемії, за даними ВООЗ, в країні померла внаслідок ускладнень 13 591 людина, з яких 60 – за останню добу.

У світі коронавірусом інфікувалися вже понад 153,7 млн осіб. Лише за день позитивний тест отримали 632,5 тис. жителів планети.

Жертвою вірусу став 3 217 281 пацієнт, за останні 24 години померло 10 713 хворих.

Джерело: middle-east-online.com