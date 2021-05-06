Российская Федерация отвела от украинских границ только несколько тысяч военнослужащих. При этом там до сих пор остаются около 80 тыс. российских военных.

Об этом пишут журналисты The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

По их информации, десятки тысяч российских военнослужащих остаются возле различных участков границы с Украиной. Это наибольшая концентрация военных сил РФ возле Украины с момента оккупации Крыма в 2014 году.

— Российские военные, действительно, приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы до 1 мая — и они, действительно, отошли от границы. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, что говорит о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова, – говорится в материале издания.

Агрессия России против Украины

В конце марта стало известно о скоплении российских войск возле украинской границы.

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Они делали это под видом проведения учений. Однако в конце апреля в Москве сообщили об отводе войск.

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Источник: The New York Times