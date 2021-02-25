Смогут ли новые санкции сдержать агрессию РФ и какова вероятность войны на Донбассе

Режим прекращения огня формально действует на Донбассе с июля 2020 года, но фактически он не действует вообще, потому что обстрелы разного уровня интенсивности в принципе не прекращаются.

Особенно усилились провокации боевиков после введения Украиной санкций против пророссийских информационных телеканалов и кума президента РФ Владимира Путина, нардепа от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Только за февраль 2021 года Украина потеряла в зоне Операции объединенных сил 13 бойцов. Вот такое “перемирие”. Причем связь между действиями украинских властей против агентов Кремля внутри страны и эскалацией на фронте в Москве даже особо не скрывают.

Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции против Медведчука, сразу заговорил об обострении на Донбассе. Остается только вопрос, насколько далеко Россия готова зайти в эскалации, и ждет ли нас новая большая война?

Электоральная необходимость

Саму Россию в начале 2021 года охватили протесты оппозиции, которые обещают продолжиться весной и летом, а на начало осени в стране запланированы новые выборы в Госдуму. Одним из традиционных для России способов утолить общественное недовольство является быстрая победоносная “войнушка”. И кремлевская пропаганда уже настраивает общество соответствующим образом.

— В Кремле могут решить, что нужна новая война, потому что есть обострение внутриполитической ситуации. Алексей Навальный, протесты. Как отвлечь внимание людей? Война. Это всегда в России практиковалось. И это может быть снова на украинском направлении. Плюс выборы, перед выборами логично это провести. Потому что это отсекает все антивоенные партии от даже шансов получить не то что голоса в Госдуму, а просто какую-то симпатию людей, – отмечает публицист Виталий Портников.

В оккупированном Донецке уже даже провели пропагандистский шабаш под названием Русский Донбасс, на котором замахнулись ни много ни мало на захват всех территорий Луганской и Донецкой областей. Главной героиней шабаша стала пропагандистка со стажем, главред Russia Today Маргарита Симонян, которая призвала “Россию матушку забрать Донбасс домой”.

Путин через несколько дней ответил: Не забудем про Донбасс, поможем. Вспомнили пропагандисты и о уже припавшем пылью плане по созданию так называемой Новороссии.

— Цель – это точно не только Донбасс. Я думаю, что там точно рассматриваются также варианты относительно точечных, а может и глобальных операций на Юге Украины, это может быть вода (в Крым), может быть что-то другое. Чтобы мобилизовать электорат, конечно, что-то нужно. Сегодня рейтинги власти в России падают, – констатирует министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Именно приморское направление – Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области – для образования коридора от Азова в Приднестровье, считается наиболее вероятным для российского удара. Таким образом, РФ лишает Украину выхода к морю и решает для себя проблему по обеспечению оккупированного Крыма водой, которая сейчас особо обострилась. О серьезности таких намерений свидетельствует и предупреждения СБУ о росте в юго-восточных областях страны активности российской агентурной сети.

— Это приведет к огромным экономическим потерям Украины. Это потеря контроля над побережьем Азовского моря. Новые сотни тысяч беженцев в эпоху пандемии. В принципе с точки зрения Путина, возможно, это было бы неплохо, – допускает Портников.

Привычные санкции

Вместе с тем в России не все верят в реалистичность новых масштабных военных действий против Украины.

— Военная эскалация сейчас в России будет вызывать только, наоборот, отторжение. В России невозможно “продать” сейчас военную эскалацию. Потому что слишком много их уже было, – считает политический аналитик из РФ Ольга Курносова.

По ее мнению, на сегодняшний день единого политического решения по Донбассу в Кремле нет.

— Для Кремля сегодня Донбасс – это чемодан без ручки. Если бы Кремль смог его как-то отдать назад, не потеряв лицо и даже получив некую политическую выгоду, он бы это сделал. Возможно, Америка и Европа смогут договориться с Россией по поводу Донбасса, – предполагает Курносова.

Но в Украине в такие договоренности через нашу голову никто не верит. Тем более, новая американская администрация уже ясно дала понять, что в путинском режиме видит врага всего демократического мира.

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Собственно, сейчас США готовятся ввести против РФ новые санкции за задержание Алексея Навального и кибератаку, получившую название SolarWinds. Объектами нападения стали как минимум девять федеральных агентств в США, включая министерства обороны, торговли, энергетики, внутренней безопасности и финансов, а также более 100 частных компаний.

В Вашингтоне считают, что за атакой, скорее всего, стоят российские власти, и готовы к решительным действиям. Продолжают Штаты вводить новые ограничения и против российского проекта Северный поток-2 – газопровода в Европу в обход Украины. Так что тут явно не до “договорняков”.

Другой вопрос – смогут ли санкции Запада как-то сдержать агрессию России против Украины. Ведь Кремль к санкциям давно привык. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже открыто говорит о возможности полного разрыва дипломатических отношений с Западом.

— Россия Путина уже привыкла к тому, что она живет в режиме изоляции. Более того, у Путина может появиться идея, что режим изоляции выгоден ему для получения власти. Потому что дальнейшие санкции – это возможность вводить контрсанкции: закрывать интернет, создавать суверенный интернет, о чем говорил недавно Дмитрий Медведев. Действовать более жестко по отношению к Украине, – полагает Портников.

С введением новых санкций Запада российской пропаганде будет только проще объяснять россиянам, почему они живут так плохо – это же все “злые американцы и европейцы виноваты, наказывают нас за самостоятельность и независимость”, ну и так далее по методичкам.

Украине все этого ничего хорошего, конечно, не сулит. Ну и в принципе странно на восьмом году войны ждать от Кремля, что он просто забудет о нас и не будет подогревать градус противостояния.

Загнанная в угол крыса еще опаснее и агрессивнее, забывать об этом не стоит.