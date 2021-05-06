Экс-агенты ГРУ РФ Мишкин и Чепига живы и работают на Кремль — Bellingcat

Агенты ГРУ Российской Федерации Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые известны под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, сейчас живы и работают непосредственно на Кремль.

Об этом сообщил болгарский журналист и член международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев.

По словам Грозева, эти агенты больше не могут работать как шпионы, но они получили повышение.

— Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают в государственных службах. Они получили новую работу, поскольку не могут больше работать как шпионы. Они стали важными представителями Кремля, так сказать, для различных российских регионов, — сказал Грозев.

В то же время, он не уточнил, какую именно работу выполняют Мишкин и Чепига, а но добавил, что в 2014 году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.

Последний раз Мишкин и Чепига появлялись на публике в сентябре 2018 года. Тогда они дали интервью российскому пропагандистском каналу Russia Today под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Агенты ГРУ РФ заявили о своей непричастности к покушению на Скрипалей, утверждая, что Британию они посещали с туристической целью.

Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом Новичок. Они смогли выжить после длительного лечения.

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Полиция Британии подозревает в покушении на Скрипалей граждан РФ, прибывших на территорию страны по паспортам на имена Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и их партнеры утверждают, что за этими именами скрывались офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Их также подозревают чешские власти в организации взрывов на военных складах в городе Врбетице. В Чехию их объявили в розыск.

Источник: Novinky.cz

Foto: Policie ČR