Экс-агенты ГРУ РФ Мишкин и Чепига живы и работают на Кремль — Bellingcat

Агенты ГРУ Российской Федерации Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые известны под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, сейчас живы и работают непосредственно на Кремль.
Об этом сообщил болгарский журналист и член международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев.
По словам Грозева, эти агенты больше не могут работать как шпионы, но они получили повышение.
— Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают в государственных службах. Они получили новую работу, поскольку не могут больше работать как шпионы. Они стали важными представителями Кремля, так сказать, для различных российских регионов, — сказал Грозев.
В то же время, он не уточнил, какую именно работу выполняют Мишкин и Чепига, а но добавил, что в 2014 году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.
Последний раз Мишкин и Чепига появлялись на публике в сентябре 2018 года. Тогда они дали интервью российскому пропагандистском каналу Russia Today под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Агенты ГРУ РФ заявили о своей непричастности к покушению на Скрипалей, утверждая, что Британию они посещали с туристической целью.
Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом Новичок. Они смогли выжить после длительного лечения.
Полиция Британии подозревает в покушении на Скрипалей граждан РФ, прибывших на территорию страны по паспортам на имена Александр Петров и Руслан Боширов.
Расследователи Bellingcat и их партнеры утверждают, что за этими именами скрывались офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
Их также подозревают чешские власти в организации взрывов на военных складах в городе Врбетице. В Чехию их объявили в розыск.
Источник: Novinky.cz
Foto: Policie ČR