Екс-агенти ГРУ РФ Мішкін і Чепіга живі і працюють на Кремль – Bellingcat

Агенти ГРУ Російської Федерації Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, які відомі під псевдонімами Олександр Петров та Руслан Боширов, наразі живі і працюють безпосередньо на Кремль.

Про це повідомив болгарський журналіст та член міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Ґрозев.

За словами Ґрозева, ці агенти більше не можуть працювати як шпигуни, але вони отримали підвищення.

— Все, що я можу сказати, це те, що вони здорові та працюють у державних службах. Вони отримали нову роботу, оскільки не можуть більше працювати як шпигуни. Вони стали важливими представниками Кремля, так би мовити, для різних російських регіонів, – сказав Ґрозев.

Водночас, він не уточнив, яку саме роботу виконують Мішкін та Чепіга, а але додав, що у 2014 році офіцери ГРУ були удостоєні звань Героїв Росії за операції на території Чехії та Болгарії.

Востаннє Мішкін і Чепіга з’являлися на публіці у вересні 2018 року. Тоді вони дали інтерв’ю російському пропагандистському каналу Russia Today під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов. Агенти ГРУ РФ заявили про свою непричетність до замаху на Скрипалів, стверджуючи, що Британію вони відвідували з туристичною метою.

Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною Новичок. Обоє змогли вижити після тривалого лікування.

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Поліція Британії підозрює у замаху на Скрипалів громадян РФ, які прибули на територію країни за паспортами на імена Олександр Петров і Руслан Боширов.

Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

Їх також підозрює чеська влада в організації вибухів на військових складах в містечку Врбетіце. У Чехії їх оголосили у розшук.

Джерело: Novinky.cz

Foto: Policie ČR