В Болгарии расследуют причастность россиян к взрывам на военных складах

Власти Болгарии расследуют возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 до 2020 года.

Речь идет о четырех взрывах, произошедших в 2011, 2015 и 2020 годах на различных складах, в частности на крупнейшем предприятии военно-промышленного комплекса страны ВМЗ Сопот и на заводе Арсенал вблизи города Мыглиж.

Также прокуратура Болгарии проверяет вероятную связь между этими взрывами и взрывом на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

Болгарские СМИ обращают внимание на общие детали четырех случайных взрывов. Первый произошедшему 12 ноября в 2011 года на складе, где хранилось оружие, предназначенное для экспорта в Грузию.

Также власти Болгарии подозревают, что инциденты могут быть связаны с попыткой отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева. Его и еще двух человек, в том числе и сына Гебрева, пытались отравить Новичком в 2015 году.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Болгарии Сийкы Милевой, скорее всего, эти россияне относятся к Главному разведывательному управлению.

Расследование взрывов в Врбетице

26 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что единственной версией, которую рассматривает чешские власти относительно взрывов в Врбетице в 2014 году, является причастность к ним российских спецслужб.

17 апреля Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов из-за подозрения в сотрудничестве с ФСБ.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

По версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы из Чехии доставят в Болгарию. Вероятно, что груз был предназначен для Гебрева.