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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Диверсии РФ в Чехии и Болгарии были частью операции против Украины — Bellingcat

Диверсии РФ в Чехии и Болгарии были частью операции против Украины — Bellingcat

Расследователи Bellingcat установили, что взрывы в городе Врбетице, в Чехии, были частью долгосрочной операции ГРУ РФ, которой Россия хотела подорвать мощь Украины.

По данным Bellingcat, операцию начали вскоре после того, как Россия вторглась на Донбасс.

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Миссией руководило диверсионное подразделение 29155 ГРУ, она включала в себя несколько операций, среди которых взрывы в Врбетице и покушение на болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева.

Этими действиями РФ пыталась подорвать защитный потенциал Украины и обезоружить ее.

Несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими боевиками на востоке Украины в 2014 и 2015 годах, отмечают исследователи.

Болгарская фирма EMCO Эмилиана Гебрева подтвердила, что импортировала Украине свои боеприпасы в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года, но часть контрактных обязательств так и осталась нереализованной.

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На складах, которые взорвались в Врбетице, также находилось вооружение, которое предназначалось для Украины и Сирии, а использовала помещения болгарская частная компания Imex Group.

Исследователи заключили, что все эти события были частью единой военной операции на территории Украины.

Взрывы в Врбетице

Дипломаты нижней палаты чешского правительства зарегистрировали постановление, которым будут требовать от России компенсацию за взрывы в Врбетице.

Чиновники также требуют от правительства уменьшить количество российских дипломатов в стране.

Источник: Bellingcat

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