Расследователи Bellingcat установили, что взрывы в городе Врбетице, в Чехии, были частью долгосрочной операции ГРУ РФ, которой Россия хотела подорвать мощь Украины.

По данным Bellingcat, операцию начали вскоре после того, как Россия вторглась на Донбасс.

Миссией руководило диверсионное подразделение 29155 ГРУ, она включала в себя несколько операций, среди которых взрывы в Врбетице и покушение на болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева.

Этими действиями РФ пыталась подорвать защитный потенциал Украины и обезоружить ее.

Несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими боевиками на востоке Украины в 2014 и 2015 годах, отмечают исследователи.

Болгарская фирма EMCO Эмилиана Гебрева подтвердила, что импортировала Украине свои боеприпасы в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года, но часть контрактных обязательств так и осталась нереализованной.

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На складах, которые взорвались в Врбетице, также находилось вооружение, которое предназначалось для Украины и Сирии, а использовала помещения болгарская частная компания Imex Group.

Исследователи заключили, что все эти события были частью единой военной операции на территории Украины.

Взрывы в Врбетице

Дипломаты нижней палаты чешского правительства зарегистрировали постановление, которым будут требовать от России компенсацию за взрывы в Врбетице.

Чиновники также требуют от правительства уменьшить количество российских дипломатов в стране.

Источник: Bellingcat