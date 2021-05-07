НАТО проведет масштабные военные учения в Европе и Северной Америке

Североатлантический альянс проведет масштабные военные учения Steadfast Defender 2021. Они продлятся из 20 мая по 22 июня. В учениях примут участие около 9 тыс. военнослужащих.
Войска развернут в районах Северной Америки, Черноморского региона и возле побережья Португалии.
Участие в учениях примут более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения проверят готовность и военную мобильность НАТО. Войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона.
— Более 9 тыс. военнослужащих продемонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы, — добавил он.
Steadfast Defender 2021 — это первые масштабные испытания адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований — Объединенного командования поддержки, базирующегося в Ульме (Германия) и Объединенного командования сил Норфолк (США).
В конце мая этого года под эгидой Steadfast Defender в Румынии развернут Объединенную оперативную группу высокой готовности НАТО во главе с Турцией.
В операции задействуют около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран.
Столтенберг об Украине, России и НАТО
Россия не имеет права ветировать членство Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом 13 апреля на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он заверил, что страны НАТО полностью поддерживают Украину в ее попытках обезопасить свои границы от возможного вторжения войск РФ.
Источник: НАТО