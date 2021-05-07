НАТО проведет масштабные военные учения в Европе и Северной Америке

Североатлантический альянс проведет масштабные военные учения Steadfast Defender 2021. Они продлятся из 20 мая по 22 июня. В учениях примут участие около 9 тыс. военнослужащих.

Войска развернут в районах Северной Америки, Черноморского региона и возле побережья Португалии.

Участие в учениях примут более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения проверят готовность и военную мобильность НАТО. Войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона.

— Более 9 тыс. военнослужащих продемонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы, — добавил он.

Steadfast Defender 2021 — это первые масштабные испытания адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований — Объединенного командования поддержки, базирующегося в Ульме (Германия) и Объединенного командования сил Норфолк (США).

В конце мая этого года под эгидой Steadfast Defender в Румынии развернут Объединенную оперативную группу высокой готовности НАТО во главе с Турцией.

В операции задействуют около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран.

Столтенберг об Украине, России и НАТО

Россия не имеет права ветировать членство Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом 13 апреля на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заверил, что страны НАТО полностью поддерживают Украину в ее попытках обезопасить свои границы от возможного вторжения войск РФ.

Источник: НАТО