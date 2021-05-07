Отказ от патентов на Cоvid-вакцины: Германия не согласна с позицией США

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с позицией представителей администрации президента США Джо Байдена по поводу возможности и необходимости отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса.

Она считает, что приостановка действия права на интеллектуальную собственность будет иметь серьезные последствия для производства веществ во всем мире.

— Защита интеллектуальной собственности является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем, — уточнила Ангела Меркель.

Таким образом Германия оспорила позицию США в этом вопросе.

Вакцины против коронавируса

Советник президента США Джо Байдена Кэтрин Тай заявила, что Белый дом поддерживает отказ от патентов на вакцины от коронавируса для увеличения их поставок.

По ее мнению, это поспособствует борьбе с пандемией.

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Источник: Financial Times, РБК- Украина