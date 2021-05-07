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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Отказ от патентов на Cоvid-вакцины: Германия не согласна с позицией США

ангела меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с позицией представителей администрации президента США Джо Байдена по поводу возможности и необходимости отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса.

Она считает, что приостановка действия права на интеллектуальную собственность будет иметь серьезные последствия для производства веществ во всем мире.

— Защита интеллектуальной собственности является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем, — уточнила Ангела Меркель.

Таким образом Германия оспорила позицию США в этом вопросе.

Вакцины против коронавируса

Советник президента США Джо Байдена Кэтрин Тай заявила, что Белый дом поддерживает отказ от патентов на вакцины от коронавируса для увеличения их поставок.

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В США поддерживают отказ от прав интеллектуальной собственности на Covid-вакцины

По ее мнению, это поспособствует борьбе с пандемией.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Financial Times, РБК- Украина

Фото: Dreamstime

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