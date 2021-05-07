Відмова від патентів на Cоvid-вакцини: Німеччина не згодна з позицією США

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не згодна з позицією представників адміністрації президента США Джо Байдена щодо можливості та необхідності відмови від прав інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу.

Вона вважає, що призупинення дії права на інтелектуальну власність матиме серйозні наслідки для виробництва речовин у всьому світі.

– Захист інтелектуальної власності є джерелом інновацій, і він має залишатися таким у майбутньому, – уточнила Ангела Меркель.

Так Німеччина оскаржила позицію США у цьому питанні.

Вакцини проти коронавірусу

Радник президента США Джо Байдена Кетрін Тай заявила, що Білий дім підтримує відмову від патентів на вакцини від коронавірусу задля збільшення їхнього постачання.

На її думку, це сприятиме боротьбі з пандемією.

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Джерело: Financial Times, РБК- Україна