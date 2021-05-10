В воскресенье, 9 мая, правительство США ввело чрезвычайное положение из-за хакерской атаки на крупнейший трубопровод Colonial Pipeline. Из-за его отключения президент Джо Байден может ввести ряд мер для обеспечения поставок топлива в города и аэропорты восточного побережья США.

Также власти могут привлечь к транспортировке топлива судна и отменить ряд требований для перевозок. После отключения Colonial Pipeline топливо начали перевозить транспортом — водителям увеличили количество времени, которое они могут проводить за рулем.

Атаку на трубопровод осуществила хакерская группа DarkSide в четверг, 6 мая. Злоумышленники захватили почти 100 ГБ данных и попросили за это выкуп.

ВМС США перехватили судно

9 мая крейсер ВМС США перехватил судно с большим количеством оружия без опознавательных знаков. Инцидент произошел в водах Аравийского моря.

На борту были китайские винтовки и российские ракеты. Кому они предназначались, пока неизвестно.