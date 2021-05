Ракетный крейсер USSMonterey ВМС США на днях перехватил в международных водах Аравийского моря судно без опознавательных знаков. Во время проверки на его борту обнаружили большой арсенал оружия.

Склад вооружения включал современные противотанковые управляемые ракеты российского производства и китайские штурмовые винтовки Type 56, сообщает в Twitter пятый флот ВМС США.

На фото и видео американских военных – десятки российских ракет, тысячи китайских винтовок, сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Пока неизвестно, кому предназначался этот арсенал вооружения.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.

Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021