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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Российские ракеты и китайские винтовки: ВМС США перехватили судно с оружием

ВМС США перехопили судно з російською зброєю

Ракетный крейсер USSMonterey ВМС США на днях перехватил в международных водах Аравийского моря судно без опознавательных знаков. Во время проверки на его борту обнаружили большой арсенал оружия.

Склад вооружения включал современные противотанковые управляемые ракеты российского производства и китайские штурмовые винтовки Type 56, сообщает в Twitter пятый флот ВМС США.

На фото и видео американских военных – десятки российских ракет, тысячи китайских винтовок, сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

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Пока неизвестно, кому предназначался этот арсенал вооружения.

 

В конце апреля в Донецкой и Днепропетровской областей нашли крупнейший арсенал незаконного оружия с начала боевых действий на востоке Украины.

Речь идет о сотнях снарядов, тысяче мин, гранат и патронов, а также военной бронетехнике.

Фото: 5-й флот США

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