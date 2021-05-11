В Италии медработнику случайно укололи шесть доз вакцины Pfizer

В Италии 23-летней девушке ошибочно ввели одновременно шесть доз вакцины против коронавируса американской компании Pfizer.

Так, медсестра случайно наполнила шприц полным флаконом препарата, который содержит шесть доз. Однако женщина осознала это только после того, как сделала укол пациентке.

Произошло это 9 мая. Тогда же местные врачи оставили женщину в больнице и наблюдали за ней 24 часа. Выписали ее на следующий день, 10 мая.

По словам пресс-секретаря больницы Даниэлла Джанелль, состояние здоровья пациентки удовлетворительное без сопутствующих заболеваний.

Однако, она добавила, что медики и в дальнейшем будут контролировать иммунный ответ женщины на большое количество доз вакцины.

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В частности, как объяснила пресс-секретарь, пациентка работает интерном в психологическом отделении медучреждения. Поэтому она имела право получить эту вакцину.

Сейчас в больнице начали расследование. Однако Джанелль отметила, что это могла быть просто человеческая непреднамеренная ошибка.

Вакцинация в ЕС

К концу июня государства Евросоюза планируют получить дополнительные 50 млн доз вакцины от BioNTech/Pfizer.

Поставка этой партии сначала должна было состояться в четвертом квартале года, однако эту договоренность вскоре удалось изменить.

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