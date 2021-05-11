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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

В Італії медпрацівнику випадково вкололи шість доз вакцини Pfizer

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

В Італії 23-річній дівчині помилково ввели одночасно шість доз вакцини проти коронавірусу американської компанії Pfizer.

Так, медсестра випадково наповнила шприц повним флаконом препарату, який містить шість доз. Однак жінка усвідомила це тільки після того, як зробила укол пацієнтці.

Подія сталася 9 травня. Тоді ж місцеві лікарі залишили жінку в лікарні та спостергіали за нею 24 години. Виписали її наступного дня, 10 травня.

За словами прес-секретаря лікарні Даніелла Джанеллі, стан здоров’я пацієнтки задовільний без супутніх захворювань.

Однак, вона додала, що медики і надалі контролюватимуть імунну відповідь жінки на велику кількість доз вакцини.

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Зокрема, як пояснила прес-секретар, пацієнтка працює інтерном у психологічному відділені медзакладу. Тому вона мала право отримати цю вакцину.

Нині у лікарні розпочали розслідування. Проте Джанеллі зауважила, що це могла бути просто людська ненавмисна помилка.

Вакцинація в ЄС

До кінця червня держави Євросоюзу планують отримати додаткові 50 млн доз вакцини від BioNTech/Pfizer.

Постачання цієї партії спочатку повинно було відбутися в четвертому кварталі року, проте цю домовленість незабаром вдалося змінити.

Детальніше про вакцинацію в ЄС читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Pexels

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