Акции китайской компании Xiaomi на торгах в Гонконге выросли на 6,7% до 26,15 гонконгского доллара.

Рост акций является реакцией на новость о том, что США согласились исключить Xiaomi из черного списка компаний, подозреваемых в связях с китайскими военными.

Компания Xiaomi и правительство США достигли согласия относительно исключения производителя из черного списка. Компаниям, находящимся в этом бан-листе, запрещается инвестиции граждан и компаний США.

По данным агентства Bloomberg, Министерство обороны США согласилось, что окончательный приказ об отмене пребывания Xiaomi в санкционный список уместен.

Xiaomi и еще восемь китайских компаний внесли в санкционный список США в январе. Американским гражданам запрещалось инвестировать в эти компании. Также таким компаниям грозит делистинг с американских бирж и исключение из индексов. Инвесторы в США обязаны избавиться от активов этих компаний до 11 ноября 2021 года.

После попадания в санкционный список Xiaomi подала в суд на Минобороны и Минфинансов США. Компания назвала включение в черный список незаконным и отрицала любые связи с вооруженными силами Китая.

— Xiaomi не принадлежит и не контролируется китайским правительством или вооруженными силами, а также не принадлежит и не контролируется любой организацией, связанной с китайской оборонной промышленностью, — говорилось в заявлении компании.

В марте федеральный суд США временно отменил запрет на инвестиции граждан США в Xiaomi. Суд не нашел доказательств, что производитель смартфонов связан с китайскими военными.