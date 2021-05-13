Криптомилиардер Бутерин пожертвовал более $1 млрд на помощь Индии

Соучредитель криптовалюты Ethereum и криптомиллиардер 27-летний Виталик Бутерин предоставил $1,5 млрд в виде электронной монеты Индии для борьбы с коронавирусом.

В частности, он предоставил денежную помощь различным некоммерческим организациям и фондам.

В общем криптомилиардер пожертвовал $1,14 млрд фонду India Covid -Crypto Relief Fund, который предоставляет медпомощь во время пандемии в Индии.

Так, половину суммы Бутерин перевел в размере 500 монет Ethereum, а еще часть — в виде 50,7 трлн монет Shiba Inu.

Между тем перевод криптовалюты Shiba Inu вызвал панику среди инвесторов, таким образом поспособствовав падению курса монеты на 35% в сутки.

Кроме того, Бутерин еще перевел $336 млн в виде Ethereum и Dogelon Mars на счет компании Methuselah Foundation, занимающейся развитием тканевой инженерии и регенеративной медицины.

Также более 13 тыс. Ethereum, то есть более $50 млн — в организацию Givewell, которая связана с мировыми благотворительными фондами.

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По данным журнала Forbes, состояние Бутерина достигают $1,3 млрд. В частности, его состояние выросло на фоне роста Ethereum за год.

Коронавирус в Индии

В течение апреля и мая в Индии фиксируется обострение ситуации с коронавирусом.

В стране значительно возросло количество новых случаев и смертей.

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Источник: Techcrunch, Forbes

Фото: Виталий Бутерин