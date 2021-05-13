Криптоміліардер Бутерін пожертвував понад $1 млрд на допомогу Індії

Співзасновник криптовалюти Ethereum і криптоміліардер 27-річний Віталік Бутерін надав $1,5 млрд у вигляді електронної монети Індії для боротьби із коронавірусом.

Зокрема, він надав грошову допомогу різним некомерційним організаціям і фондам.

Загалом криптоміліардер пожертвував $1,14 млрд фонду India Covid -Crypto Relief Fund, який надає меддопомогу під час пандемії в Індії.

Так, половину суми Бутерін перевів у вигляді 500 монет Ethereum, а ще частину – у вигляді 50,7 трлн монет Shiba Inu.

Між тим переказ криптовалюти Shiba Inu викликав паніку серед інвесторів, таким чином посприявши падінню курсу монети на 35% за добу.

Окрім того, Бутерін ще перевів $336 млн у вигляді Ethereum та Dogelon Mars на рахунок компанії Methuselah Foundation, що займається розвитком тканинної інженерії і регенеративної медицини.

Також понад 13 тис. Ethereum, тобто понад $50 млн – в організацію Givewell, яка пов’язана із світовими благодійними фондами.

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За даними журналу Forbes, статки Бутеріна сягають $1,3 млрд. Зокрема, його статки зросли на тлі зростання Ethereum за рік.

Коронавірус в Індії

Протягом квітня і травня в Індії фіксується загострення ситуації з коронавірусом.

У країні значно зросла кількість нових випадків та смертей.

Детальніше про коронавірус в Індії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Techcrunch, Forbes

Фото: Віталій Бутерін