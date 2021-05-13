Германия обновила правила пересечения границы в условиях пандемии коронавируса. Они начинают действовать с 13 мая.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан обнародовал их на брифинге журналистам.

Согласно новым правилам, те, кто имеет подтверждение о полной вакцинации, препаратом одобренным ВОЗ и ЕМА, или справку о лечении от коронавирусной инфекции, не должны предъявлять отрицательный тест при въезде в Германию.

Авиаперевозчики продолжат требовать такую справку при посадке.

Со ссылкой на градацию Института Роберта Коха, странам обновят статус:

безопасные (менее 10 государств),

регионы риска,

высокой заболеваемости,

регионы распространения штаммов вируса.

Новые правила пересечения границы

Гражданам Германии и туристам предложат электронные формуляры, где им придется заполнить необходимую информацию о состоянии здоровья и страны прибытия.

Необходимо будет загрузить приложение Тестирование через иммиграционный портал. Компетентные органы могут на основании данных проверить соблюдение обязательного карантина.

Граждане стран с высоким уровнем заболеваемости (Украина — в списке), могут сократить срок домашнего карантина, сдав ПЦР-тест, но не ранее чем через 5 дней после прибытия.

Посетители из зон риска могут сдать тест сразу, что освободит их от карантина.

Впервые федеральное правительство приняло унифицированные правила для вакцинированных и не вакцинированных граждан, которые распространяются на все 16 земель Германии.

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Источник: Федеральное министерство здравоохранения Германии