Белый дом заявил о намерениях примирить Армению и Азербайджан

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан оценил ситуацию с передвижением войск на границе Армении и Азербайджана.

Об этом стало известно по результатам отдельных разговоров советника с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Активизацию войск на армяно-азербайджанской границе Джейк Салливан назвал безответственной и провокационной.

В то же время он передал пожелания Соединенных Штатов мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе.

— Джейк Салливан приветствует приверженность Армении и Азербайджана к решению этого вопроса мирным путем. он подчеркнул необходимость того, чтобы две страны провели формальные дискуссии о демаркации международной границы, — отметили в Белом доме.

Отмечается, что США намерены достичь “примирения в регионе” как с помощью двусторонних консультаций, так и в своем качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

История конфликта в Карабахе началась в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Власти республики не согласилась с таким решением, что спровоцировало начало боевых действий.

В течение 1992-1994 годов армянской армии, вставшей на защиту своих исторических земель, удалось выиграть войну и вернуть Лачинский коридор — территорию, объединяющих Армению с Карабахом.

После 1994 года Азербайджан полностью потерял контроль над Нагорным Карабахом. Активная фаза конфликта завершилась, но противоречия никуда не исчезли.

Эскалация боевых действий в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий, а в Карабахе от артиллерийских обстрелов страдали мирные населенные пункты.

Война продолжалась шесть недель и закончилась поражением Армении. Согласно договору, страна должна передать территорию Нагорного Карабаха Азербайджана и признать ее азербайджанской.

Источник: White House