Российский удар по поселку Радушное 30 июля, в результате которого погибла многодетная семья, мог быть нанесен ракетой производства КНДР.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник, знакомый с предварительными результатами анализа атаки.

РФ могла получить новые запасы ракет из КНДР

По информации агентства, украинские радары во время атаки зафиксировали две траектории полёта, характерные для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24.

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Собеседник Reuters объяснил, что две траектории обычно указывают на запуск четырех ракет. В то же время о других местах их возможного падения ему неизвестно.

По словам источника, окончательные выводы можно будет сделать только после исследования обломков ракеты. Несмотря на это, он уверен, что во время удара по Радушному Россия использовала именно северокорейскую баллистическую ракету.

Reuters отмечает, что Москва уже применяла ракеты KN-23 и KN-24 против Украины в конце 2023 года и в течение 2024-го. Однако нынешний случай, по оценке собеседника агентства, стал первым почти за год.

Именно это обстоятельство, по мнению источника, может свидетельствовать о том, что Россия получила новые запасы такого вооружения, которые способна использовать для усиления будущих ракетных атак.

Что известно об атаке на Радушное 30 июля

Утром 30 июля российские войска нанесли баллистический удар по поселку Радушное в Криворожском районе. Ракета попала в частный дом, где жила многодетная семья Вороновых.

По данным Днепропетровской ОВА, погибли шесть человек, среди которых трое детей — 6-летняя девочка и мальчики 11 и 17 лет. Еще девять человек получили ранения.

В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали 84-летнюю женщину. Также в состоянии средней тяжести находятся 49-летняя женщина и мальчики 6 и 15 лет. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

По информации ГСЧС, удар полностью разрушил частный дом, повредил еще несколько домов и вызвал пожары.

После трагедии президент Владимир Зеленский заявил, что, по предварительным данным, Россия применила против Радушного баллистическую ракету северокорейского производства. Он подчеркнул, что окончательные выводы сделают после экспертизы обломков.

Также глава государства призвал международных партнеров ускорить передачу Украине ракет для систем Patriot и других комплексов ПВО.

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