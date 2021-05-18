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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

США поделятся с другими странами еще 20 млн доз Covid-вакцины

США поделятся с другими странами еще 20 млн доз Covid-вакцины

США в 2021 году до конца июня выделят дополнительных 20 млн доз вакцин от коронавируса другим странам.

Об этом сообщил 46-й президент Штатов Джо Байден.

— Мы знаем, что Америка не будет полностью в безопасности, пока мировая пандемия не под контролем, — сказал он.

По информации Белого дома, будут поставлять препараты, утвержденные для экстренного использования в США. В частности, это BioNTech/Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

В общем Вашингтон в ближайшие месяцы планирует предоставить другим странам около 80 млн доз Covid-препарата.

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Накануне, в апреле, американское правительство заявило, что отправит за границу 60 млн доз вакцины AstraZeneca.

Однако пока этот препарат Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) еще не допустило для использования в Штатах.

По словам пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, Вашингтон ожидает одобрения AstraZeneca управлением. Ведь это позволит поставить все 80 млн доз странам мира к концу июня.

Однако недавно страна уже предоставила 4 млн доз вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде.

США оказали помощь Индии

В конце апреля, США предоставили Индии помощь в борьбе с распространением коронавируса. Так, Вашингтон выделил на это $100 млн.

В частности, правительства штатов США, частные компании, неправительственные организации и тысячи американцев со всей страны мобилизовались для доставки необходимого кислорода, соответствующего оборудования и предметов первой необходимости для индийских больниц.

Источник: White House

Фото: Pixabay

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