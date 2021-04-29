США нададуть Індії допомогу на $100 млн для боротьби з Covid-19

США незабаром нададуть Індії допомогу в боротьбі з поширенням коронавірусу. Так, Вашингтон виділяє на це $100 млн.

На сайті Білого дому повідомляють, що з 29 квітня і протягом наступного тижня літаки з урядовою допомогою почнуть прибувати до цієї країни.

Окрім того, уряди штатів США, приватні компанії, неурядові організації та тисячі американців зі всієї країни мобілізувалися для доставки необхідного кисню, відповідного обладнання і предметів першої необхідності для індійських лікарень.

– Точно так само, як Індія направила допомогу США, коли наші лікарні були переповнені на початку пандемії, Штати сповнені рішучості допомогти країні у важкий час, – зазначили в адміністрації.

Зокрема, до індійської країни спочатку доставляти 1,1 тис. балонів для кисню та 1,7 тис. кисневих концентраторів, а ще прекурсори для виробництва вакцин.

Також США перенаправлять понад 20 млн доз вакцини AstraZeneca, 1 млн швидких тестів на коронавірус, 15 млн масок-респіраторів і 20 тис. препаратів проти коронавірусу Remdesivir.

Коронавірус в Індії

Протягом кількох останніх днів в Індії фіксують рекорди нових випадків Covid-19.

Станом на сьогодні країна знаходиться на другому місці у світі за кількістю випадків зараження Covid-19. Загалом за період пандемії тут зареєстровали 17 997 267 випадків зараження, померли – понад 201 тис. осіб.

Щодня в Індії фіксують близько 2 тис. смертей від коронавірусу. Тіла спалюють просто на вулиці у великих вогнищах. Церемонії проводять за індуїстськими обрядами.