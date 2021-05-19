Американський найбільший паливопровід Colonial Pipeline знову зіткнувся з комп’ютерними проблемами після хакерської атаки, яка сталася 12 травня.

За даними Bloomberg, у вівторок клієнти компанії не могли робити замовлення на постачання палива через трубопровід, вносити у заявки зміни та відстежувати статус замовлення в реальному часі в мережі Colonial Pipeline.

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Водночас замовники послуг із транспортування зазначили, що паливопровід функціонує. Для доступу до мереж компанії клієнтам доводиться використовувати додаткову комунікаційну систему.

Атака на Colonial Pipeline

На початку травня хакерська група атакувала Colonial Pipeline – компанію, яка постачає майже половину від усього бензину на Східне узбережжя США.

У результаті АЗС від Вашингтона до штату Алабами мали такий наплив покупців, що запаси пального швидко закінчилися. За даними американських ЗМІ, ситуація досі до кінця не дійшла норми, а транспортні компанії працюють понаднормово для відновлення постачання.

Детальніше про хакерську атаку на Colonial Pipeline читайте на Фактах ICTV.