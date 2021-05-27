В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) сотрудник железнодорожной станции открыл стрельбу. Он убил восемь человек и ранил еще несколько людей.

Инцидент произошел возле станции техобслуживания, где хранятся несколько легких железнодорожных поездов.

На место отправились правоохранители и сотрудники пожарной службы. Мужчину, который открыл стрельбу, застрелили.

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Среди погибших — сотрудники Транспортного управления Калифорнии.

Мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо назвал стрельбу очень темным моментом для города.

— Это ужасный день для нашего города, это трагический день. Мы знаем, что очень много людей глубоко чувствуют этой потере своих близких и друзей, — заявил он.

Представители транзитного профсоюза пообещали оказать поддержку и помощи семьям жертв, и всем, кто пострадал от этого события.

Стрельба в США

Ранее в магазине в американском штате Колорадо вооруженный преступник убил 10 человек, в том числе полицейского.

Противостояние продолжалось несколько часов и закончилось тем, что раненого подозреваемого без рубашки вывели с магазина, где он начал стрельбу.