В американському місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) співробітник залізничної станції відкрив стрілянину. Він вбив вісім осіб і поранив ще кілька людей.

Інцидент стався біля станції техобслуговування, де зберігаються кілька легких залізничних поїздів.

На місце вирушили правоохоронці та співробітники пожежної служби. Чоловіка, який відкрив стрілянину, застрелили.

Читайте У США сталася стрілянина - загинуло троє людей

Серед загиблих – співробітники Транспортного управління Каліфорнії.

Мер Сан-Хосе Сем Ліккардо назвав стрілянину дуже темним моментом для міста.

– Це жахливий день для нашого міста, це трагічний день. Ми знаємо, що дуже багато людей глибоко відчувають цю втрату своїх близьких і друзів, – заявив він.

Представники транзитної профспілки пообіцяли надати підтримку та допомогу родинам жертв, і всім, хто постраждав від цієї події.

Стрілянина в США

Раніше в магазині в американському штаті Колорадо озброєний злочинець убив 10 осіб, зокрема поліцейського.

Протистояння тривало кілька годин і закінчилося тим, що пораненого підозрюваного без сорочки вивели з магазину, де він почав стрілянину.