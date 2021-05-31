Агентство национальной безопасности США, заручившись помощью спецслужб Дании, следило за несколькими европейскими политиками. В частности, разведка США прослушивала звонки канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом говорится в расследовании датской телекомпании Danmarks Radio.

Согласно материалам, разведка США следила за европейскими чиновниками в 2012-2014 годах, подключаясь к датским интернет-кабелям.

Кроме Меркель, в поле зрения также попали тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас президент), бывший министр финансов Штайнбрюк, а также должностные лица из Франции, Норвегии и Швеции.

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Впервые заявление о прослушивании канцлера Германии и других чиновников появилась в 2013 году. Тогда об этом сообщил известный американский расследователь Эдвард Сноуден.

В Белом доме ответили, что за Меркель никогда не следили и не собираются. Разведка Дании решила провести расследование по этому поводу. В 2020 году правительство страны также объявило о собственном расследовании по операции.

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