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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Байден намерен назначить дочь Кеннеди послом в Австралии — СМИ

Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен назначить на должность дипломатического представителя в Австралии Кэролайн Кеннеди — дочь 35-го президента Джона Кеннеди.

Также Байден рассматривает еще одного человека из семьи Кеннеди. Возглавить посольство одной из европейских стран может Вики Кеннеди — жена покойного Теда Кеннеди — экс-сенатора США и по совместительству младшего родного брата Джона Кеннеди.

Кэролайн Кеннеди работала послом США в Японии во времена президентства Барака Обамы. Как пишут американские СМИ, благодаря назначению Кэролайн и Вики Байден вернет на политическую арену одну из самых известных династий США, а также почтит память товарища.

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Байден называл Теда Кеннеди старшим братом — они вместе работали в Сенате США 36 лет. В Белом доме слухи о назначении Кеннеди пока не комментируют.

Встреча Байдена и Путина

Президенты США и России встретятся в швейцарском городе Женева 16 июня. Джо Байден и Владимир Путин обсудят отношения между странами, пандемию Covid-19 и конфликты в регионах.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте в материале.

Источник: Axios

Фото: Getty Images

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