В Европейском Союзе отменили ограничения по поездкам между своими странами. Однако свободно передвигаться смогут только лица, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса. В пятницу, 11 июня, послы 27 государств-членов ЕС одобрили соответствующее предложение Европейской Комиссии.

В то же время прививки нужно сделать как минимум за 14 дней до запланированного путешествия. Таким образом туристам больше не нужно будет делать тесты на Covid-19 или проходить карантин.

Ограничения для других туристов будут базироваться на эпидемической ситуации в стране, из которой они приезжают.

Сейчас в Европейском Союзе вакцину получили чуть больше четверти взрослого населения.

Covid-сертификаты в Европе

9 июня Европейский парламент утвердил введение Covid-сертификатов. Система заработает в европейских странах уже с 1 июля, некоторые будут ее внедрять и раньше.

В документе будет указана информация о вакцинации, выздоровлении и результатах тестов.

Источник: Представительство Португалии в Евросоюзе