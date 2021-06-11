Российский газопровод Северный поток-2 является угрозой для Украины и НАТО. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Глава МИД Польши вспомнил слова президента РФ Путина, что Украине придется “проявлять добрую волю и вести себя вежливо” после введения в эксплуатацию Северного потока-2.

По мнению Рау, эскалация агрессии России после запуска газопровода только усилится. В то же время Североатлантический Альянс почувствует ослабление.

— В конце концов, этот газопровод кардинально укрепит общие интересы Германии и России и создаст прямую угрозу миру в Европе. Будет расти военная угроза для Украины, а также Польши и других стран НАТО из Центральной Европы.

Министр иностранных дел Польши сообщил, что на этой неделе в США ведут переговоры соратники канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена по Северному потоку-2.

Запуск Северного потока-2

С пятницы 11 июня газопровод Северный поток-2 начали наполнять газом. Для ввода в эксплуатацию объекта необходимо несколько месяцев.

Об этом сообщила компания-оператор. Между тем на трубопроводе второй линии продолжаются работы.

Источник: Rzeczpospolita