Канцлер Германии Ангела Меркель планирует отправиться в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Джо Байденом ситуацию по поводу Украины и газопровода Северный поток-2. Об этом пишет немецкое издание со ссылкой на собственный источник.
Сейчас точная дата неизвестна, но встреча может состояться в июле или августе. Меркель впервые посетит США после того, как Джо Байден вступил в должность президента.
Лидеры Германии и США обсудят ряд важных тем, однако самая главная будет касаться российского газопровода.
По данным источника, Германия наработала компромиссный план, как можно разрядить конфликт. Концепция будет направлена на то, чтобы сделать более заметной помощь, которую Германия оказывает Украине.
— Планы превратить Украину в экспортера водорода существуют давно. Если континент хочет достичь своих климатических целей, Европе срочно необходим водород в качестве энергоносителя. Идея заключается в том, чтобы переоборудовать для этого имеющуюся сеть газопроводов, — отмечает издание.
Однако для воплощения идеи Киеву необходима финансовая поддержка, чтобы водород можно было изготавливать без ущерба для окружающей среды.
Санкции против Северного потока-2
В мае США объявили об отказе от санкций против Северного потока-2. Джо Байден аргументировал это тем, что газопровод уже почти достроен.
Однако, согласно закону, как раз в августе США могут пересмотреть санкции против российского газопровода.
Источник: Handelsblatt