Канцлер Германии Ангела Меркель планирует отправиться в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Джо Байденом ситуацию по поводу Украины и газопровода Северный поток-2. Об этом пишет немецкое издание со ссылкой на собственный источник.

Сейчас точная дата неизвестна, но встреча может состояться в июле или августе. Меркель впервые посетит США после того, как Джо Байден вступил в должность президента.

Лидеры Германии и США обсудят ряд важных тем, однако самая главная будет касаться российского газопровода.

По данным источника, Германия наработала компромиссный план, как можно разрядить конфликт. Концепция будет направлена ​​на то, чтобы сделать более заметной помощь, которую Германия оказывает Украине.

— Планы превратить Украину в экспортера водорода существуют давно. Если континент хочет достичь своих климатических целей, Европе срочно необходим водород в качестве энергоносителя. Идея заключается в том, чтобы переоборудовать для этого имеющуюся сеть газопроводов, — отмечает издание.

Однако для воплощения идеи Киеву необходима финансовая поддержка, чтобы водород можно было изготавливать без ущерба для окружающей среды.

Санкции против Северного потока-2

В мае США объявили об отказе от санкций против Северного потока-2. Джо Байден аргументировал это тем, что газопровод уже почти достроен.

Однако, согласно закону, как раз в августе США могут пересмотреть санкции против российского газопровода.

Источник: Handelsblatt