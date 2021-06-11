Російський газопровід Північний потік-2 є загрозою для України та НАТО. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

Очільник МЗС Польщі згадав слова президента РФ Путіна, що Україні доведеться “проявляти добру волю і поводитися ввічливо” після введення в експлуатацію Північного потоку-2.

На думку Рау, ескалація агресії Росії після запуску газопроводу лише посилиться. Водночас Північноатлантичний Альянс відчує послаблення.

– Зрештою, цей газопровід кардинально зміцнить спільні інтереси Німеччини та Росії та створить пряму загрозу миру в Європі. Зростатиме військова загроза для України, а також Польщі та інших країн НАТО з Центральної Європи.

Міністр закордонних справ Польщі повідомив, що цього тижня у США ведуть переговори соратники канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Джо Байдена щодо Північного потоку-2.

Запуск Північного потоку-2

З п’ятниці 11 червня газопровід Північний потік-2 розпочали наповнювати газом. Для введення в експлуатацію об’єкту необхідно кілька місяців.

Про це повідомила компанія-оператор. Тим часом на трубопроводі другої лінії продовжуються роботи.

Джерело: Rzeczpospolita