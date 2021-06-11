Северный поток-2 готовят к заполнению газом

Российский газопровод Северный поток-2 начнут готовить к наполнению газом в пятницу, 11 июня. Для ввода газопровода в эксплуатацию необходимо несколько месяцев. Об этом сообщили на официальном сайте компании-оператора.

Сейчас укладки морской части первой линии газопровода завершены. В четверг, 10 июня, были соединены морские провода Германии и Российской Федерации.

Также продолжаются работы на трубопроводе второй линии.

О завершении строительства первой линии труб Северного потока-2 4 июня сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что российская компания Газпром готова заполнить объект газом. По словам Путина, завершение строительства ожидается примерно за 1,5-2 месяца.

Когда именно начнется первая поставка газа, зависит от немецкого регулятора.

Источник: Nord Stream 2