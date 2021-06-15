Европейский Союз и США договорились в споре о государственной помощи авиакомпаниям Boeing и Airbus, который длился почти 17 лет. Об этом договорились во время встречи заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и торговый представитель США Кэтрин Тай.

Стороны решили отложить решение конфликта до 2026 года. В течение следующих пяти лет США и Евросоюз прекратят применять взаимную штрафную пошлину.

— Сегодня, договорившись о Boeing-Airbus, мы сделали большой шаг в решении длинного торгового спора в истории ВТО (Всемирной торговой организации, — ред.) … Это свидетельствует о новом духе сотрудничества между ЕС и США и о том, что мы можем решить другие вопросы на взаимную выгоду, — сообщила Урсула фон дер Ляен — президент Еврокомиссии.

Спор по Boeing и Airbus

Евросоюз и США еще с октября 2004 года обвиняют друг друга в ненадлежащей государственной поддержке авиакомпаний Boeing и Airbus. В 2019 году Всемирная торговая организация позволила США ввести пошлины на европейские товары и услуги, в том числе самолеты Airbus.

Через год ЕС ответил штрафными пошлинами на экспорт американских товаров. Весной 2021 года стороны согласились искать выход из конфликта и временно остановили действие пошлин.

Источник: Европейская комиссия