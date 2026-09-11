Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении митрополита РПЦ Георгия Шевкунова, известного как Тихон. По данным следствия, он поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и оправдывает военные преступления российских оккупантов.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 11 сентября.

СБУ заочно сообщила о подозрении митрополиту РПЦ Тихону

— По данным следствия, фигурант является главным духовным наставником Путина и одним из ведущих идеологов кремлевского режима, – говорится в сообщении.

В рамках расследования установлено, что Тихон был одним из первых представителей РПЦ, которые поддержали полномасштабное вторжение России в Украину. Он призывал содействовать вооруженным формированиям государства-агрессора.

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— Установлено, что уже в 2023 году его назначили управляющим так называемой Крымской митрополии РПЦ на территории украинского полуострова. На этой должности клирик использовал возможности епархии для всестороннего распространения рашизма на временно оккупированной части территории Украины, – подчеркивают в СБУ.

По информации спецслужбы, Тихон систематически участвует в публичных выступлениях, во время которых оправдывает обстрелы украинских городов и призывает к дальнейшей оккупации всей территории Украины.

Профессиональная экспертиза, инициированная Службой безопасности, подтвердила факты информационно-подрывной деятельности митрополита в интересах государства-агрессора.

На основании собранных материалов следователи СБУ заочно сообщили митрополиту Тихону о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

— Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к уголовной ответственности за преступления против нашего государства, – говорится в сообщении СБУ.

Досудебное расследование осуществлялось под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь официально утвердила, как минимум, 12 молитв, связанных с войной.

В ЦПД отметили, что это очередное подтверждение использования РПЦ Кремлем для оправдания агрессии против Украины и ее сакрализации.

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