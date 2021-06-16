США и Евросоюз планируют координировать действия в ответ на пагубную деятельность Российской Федерации. Москва должна решить вопрос с так называемым списком недружественных стран.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС-США, распространенном Европейским советом.

— Мы едины в принципиальном подходе к России, и мы готовы решительно ответить на ее повторяющееся шаблонное негативное поведение и пагубную деятельность… Для координации нашей политики и действий мы планируем наладить между ЕС и США диалог на высоком уровне по России, — говорится в документе по итогам саммита.

Также США и ЕС выразили приверженность борьбе с растущей угрозой со стороны преступных сетей хакеров-вымогателей, которые представляют опасность для европейских и американских компаний.

Участники саммита также осудили непрекращающиеся действия России по подрыву суверенитета Украины и Грузии.

В документе подчеркивается, что РФ должна прекратить пагубную деятельность, а также решить вопрос с так называемым списком недружественных стран. Также Брюссель и Вашингтон призывают Кремль обеспечить безопасное и продуктивное функционирование дипломатических миссий в России.

— В то же время мы оставляем открытыми каналы связи и возможности для выборочного сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, — уточняется в заявлении.

Кроме того, ЕС и США призывают Кремль положить конец подавлению оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ, а также освободить всех политических заключенных.

Санкции ЕС против России

18 мая Совет ЕС продлил киберсанкции против граждан Российской Федерации.

Ограничительные меры будут действовать до 18 мая 2022 года включительно.

Подробнее о санкциях против России читайте на Фактах ICTV.