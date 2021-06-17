Саркози грозит полгода тюрьмы в деле об избирательной кампании 2012

Экс-президенту Франции Николя Саркози грозит год тюремного заключения, при этом половина срока – условно, в деле о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Такое наказание требует для него прокуратура Парижа.

Он также должен уплатить штраф в размере €3 750. В обвинительном акте прокуратура подчеркнула “полную небрежность” Саркози в управлении финансами.

Отмечается также, что партия, от которой Саркози был кандидатом, потратила на кампанию €42,8 млн, что почти вдвое превышает установленный законом предел расходов.

В этом деле фигурируют еще 13 обвиняемых – они получили от условных сроков до 4 лет лишения свободы, а также штраф в размере €100 тыс.

Это не первое дело, в котором фигурирует экс-президент Франции Николя Саркози. 1 марта 2021 года суд признал его виновным в коррупции. Его отправили в тюрьму на год, еще два года Саркози получил условно.

Суд установил, что он через своего адвоката пытался получить у судьи Кассационного суда информацию о деле, фигурантом которого он был.

В частности, следствие установило, что экс-президент вместе с адвокатом пытались подкупить судью престижной работой в Монако в обмен на информацию об этом расследование. Об этом стало известно из записей телефонных разговоров Саркози и его адвоката в 2013-2014 годах.

Источник: France Info