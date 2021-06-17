Саркозі загрожує півроку в’язниці у справі щодо виборчої кампанії 2012

Екс-президенту Франції Ніколя Саркозі загрожує рік ув’язнення, але половина терміну – умовно, у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії в 2012 році. Таке покарання вимагає для нього прокуратура Парижа.

Він також повинен сплатити штраф у розмірі €3 750. В обвинувальному акті прокуратура підкреслила “повну недбалість” Саркозі в управлінні фінансами.

Відзначається також, що партія, від якої Саркозі був кандидатом, витратила на кампанію €42,8 млн, що майже вдвічі перевищує встановлену законом межу витрат.

У цій справі фігурують ще 13 обвинувачених – вони отримали від умовних термінів до 4 років позбавлення волі, а також штраф у розмірі €100 тис.

Це не перша справа, у якій фігурує екс-президента Франції Ніколя Саркозі. 1 березня 2021 року суд визнав його винним у корупції. Його відправили до в’язниці на рік, ще два роки Саркозі отримав умовно.

Суд встановив, що він через свого адвоката намагався отримати у судді Касаційного суду інформацію про справу, фігурантом якої він був.

Зокрема, слідство встановило, що екс-президент разом із адвокатом намагалися підкупити суддю престижною роботою в Монако в обмін на інформацію про це розслідування. Про це стало відомо із записів телефонних розмов Саркозі та його адвоката у 2013-2014 роках.

Джерело: France Info