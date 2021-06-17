В среду, 16 июня, в швейцарском городе Женева состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Это событие стало важным для мирового сообщества — его обсуждают ведущие эксперты, политики разных стран, специалисты по этикету, медиа и обычные граждане. Факты ICTV собрали реакцию сети на встречу Байдена и Путина.

Встреча Байдена и Путина — реакция сети

Встреча двух уставших людей: реакция сети на переговоры Байдена и Путина / 8 фотографий

Встреча Байдена и Путина

Встреча Байдена и Путина состоялась 16 июня во Швейцарии. Президенты США и России говорили об отношениях между странами.

Во время разговора Джо Байден в очередной раз подчеркнул поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Также было решено вернуть отозванных послов в Москву и Вашингтон.

Встреча проходила без журналистов. Только после ее завершения лидеры стран провели отдельные пресс-конференции — сначала Владимир Путин, а затем Джо Байден.