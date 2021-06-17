У середу, 16 червня, у швейцарському місті Женева відбулася зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

Ця подія стала вагомою для світової спільноти – її обговорюють провідні експерти, політики різних країн, фахівці з ектикету, медіа та звичайні громадяни. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на зустріч Байдена та Путіна.

Зустріч Байдена та Путіна – реакція мережі

Зустріч двох втомлених людей: реакція мережі на переговори Байдена та Путіна / 8 фотографий

Зустріч Байдена та Путіна

Зустріч Байдена та Путіна відбулася 16 червня у Швейцарії. Президенти США та Росії говорили про стосунки між країнами.

Під час розмови Джо Байден вкотре підкреслив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Також було вирішено повернути відкликаних послів до Москви та Вашингтону.

Зустріч проходила без журналістів. Тільки після її завершення лідери країн провели окремі прес-конференції – спочатку Володимир Путін, а потім Джо Байден.