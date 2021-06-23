Венгрия будет бесплатно вакцинировать жителей Закарпатья

Украинцы могут бесплатно получить вакцину от коронавируса в Венгрии. Власти страны сообщили, что начнут вакцинацию граждан соседних стран и венгров, которые также там проживают.

Бесплатное прививки могут получить только иностранные жители, проживающие на территориях вдоль венгерских границ. В частности, вакцинироваться смогут жители Закарпатской области.

— Венгрия еще больше усилит свою защиту от эпидемии, а с целью защиты венгерского населения и венгров за границей, она расширит сферу на тех, кто живет непосредственно вдоль венгерских границ, независимо от того, являются ли они венграми или не гражданами Венгрии, — говорится в сообщении правительственного портала.

Сообщается, что прививки будут делать в пунктах вакцинации лицам, которым исполнилось 18 лет. Вакцинация начнется в июле, при этом препарат нельзя будет выбрать самостоятельно. Более подробную информацию сообщат позже.

Получить вакцину также смогут жители отдельных регионов Румынии, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии и Словакии.

Источник: правительство Венгрии