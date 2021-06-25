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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Мы будем сопротивляться, если РФ нацелится на ЕС – глава Еврокомиссии

європейський сою з єс

Отношения Евросоюза и России находятся на отрицательной спирали – нужно приготовиться к дальнейшему спаду.

Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что страны ЕС договорились о едином стратегическом подходе к РФ.

– Мы будем сопротивляться, если Россия нацелится на Евросоюз и нарушать права человека. Мы будем выступать за демократические ценности. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытается подорвать наши интересы, – отметила европолитик.

 

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Это заявление прозвучало после того, как лидеры ЕС предложили Еврокомиссии подготовить предложения по новым санкциям против РФ. Соответствующее решение они согласовали во время саммита в Брюсселе 24 июня.

По их мнению, европейское сообщество должно дать четкий ответ на агрессивную и противозаконную деятельность РФ.

Они призвали российскую сторону взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских договоренностей.

Фото: Depositphotos

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