Отношения Евросоюза и России находятся на отрицательной спирали – нужно приготовиться к дальнейшему спаду.

Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что страны ЕС договорились о едином стратегическом подходе к РФ.

– Мы будем сопротивляться, если Россия нацелится на Евросоюз и нарушать права человека. Мы будем выступать за демократические ценности. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытается подорвать наши интересы, – отметила европолитик.

We will push back when Russia targets the ???????? & violates human rights. We will speak up for democratic values. We will constrain Russia when it attempts to undermine our interests. And we will engage when it is in our interest, for instance on climate change or public health. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2021

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Это заявление прозвучало после того, как лидеры ЕС предложили Еврокомиссии подготовить предложения по новым санкциям против РФ. Соответствующее решение они согласовали во время саммита в Брюсселе 24 июня.

По их мнению, европейское сообщество должно дать четкий ответ на агрессивную и противозаконную деятельность РФ.

Они призвали российскую сторону взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских договоренностей.