Ми чинитимемо опір, якщо РФ націлиться на ЄС – глава Єврокомісії

Відносини Євросоюзу і Росії знаходяться на негативній спіралі – потрібно приготуватися до подальшого спаду.

Про це написала у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, додавши, що країни ЄС домовилися про єдиний стратегічний підхід до РФ.

– Ми будемо чинити опір, якщо Росія націлиться на Євросоюз і порушуватиме права людини. Ми будемо виступати за демократичні цінності. Ми будемо стримувати Росію, коли вона намагатиметься підірвати наші інтереси, – зазначила європолітик.

We will push back when Russia targets the ???????? & violates human rights. We will speak up for democratic values. We will constrain Russia when it attempts to undermine our interests. And we will engage when it is in our interest, for instance on climate change or public health. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2021

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Ця заява прозвучала після того, як лідери ЄС запропонували Єврокомісії підготувати пропозиції щодо нових санкцій проти РФ. Відповідне рішення вони погодили під час саміту в Брюсселі 24 червня.

На їх думку, євроспільнота має дати чітку відповідь на агресивну та протизаконну діяльність РФ.

Вони закликали російську сторону взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.