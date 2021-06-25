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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Ми чинитимемо опір, якщо РФ націлиться на ЄС – глава Єврокомісії

європейський сою з єс

Відносини Євросоюзу і Росії знаходяться на негативній спіралі – потрібно приготуватися до подальшого спаду.

Про це написала у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, додавши, що країни ЄС домовилися про єдиний стратегічний підхід до РФ.

– Ми будемо чинити опір, якщо Росія націлиться на Євросоюз і порушуватиме права людини. Ми будемо виступати за демократичні цінності. Ми будемо стримувати Росію, коли вона намагатиметься підірвати наші інтереси, – зазначила європолітик.

 

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Ця заява прозвучала після того, як лідери ЄС запропонували Єврокомісії підготувати пропозиції щодо нових санкцій проти РФ. Відповідне рішення вони погодили під час саміту в Брюсселі 24 червня.

На їх думку, євроспільнота має дати чітку відповідь на агресивну та протизаконну діяльність РФ.

Вони закликали російську сторону взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.

Фото: Depositphotos

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