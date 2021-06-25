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Факты / Мир / Росія
Анастасія Рогожінська |

ЕС может подготовить пакет новых экономических санкций против РФ

Санкції проти РФ

Лидеры ЕС предлагают высокому представителю Евросоюза Жозепу Боррелю подготовить варианты новых экономических санкций против России.

Главы государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза согласовали соответствующее решение во время саммита в Брюсселе 24 июня.

В частности, в заявлении Европейского совета отмечается необходимость в твердом и четком ответе со стороны Евросоюза и союзников касательно дальнейшей агрессивной и противозаконной деятельности РФ.

Также лидеры ЕС призывают использовать для этого все имеющиеся инструменты и обеспечивать координацию со странами-партнерами.

В то же время Евросовет приглашает Еврокомиссию и высокого представителя ЕС разработать возможные варианты для дополнительных ограничительных мер.

Кроме этого, лидеры Евросоюза отметили, что стремятся к долгосрочному и стратегическому европейскому подходу в отношениях с Россией.

Между тем Евросовет призвал российскую сторону взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских договоренностей.

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Санкции против России

На днях Евросовет продлил действие санкций, введенных против РФ за аннексию Крыма, до 23 июня 2022 года.

В частности, под ограничительные меры попадает импорт в ЕС товаров из аннексированного Крыма, экспорт на полуостров технологий в транспортной, телекоммуникационной и энергетической области.

Источник: Евросовет

Фото: Dreamstime

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