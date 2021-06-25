ЕС может подготовить пакет новых экономических санкций против РФ

Лидеры ЕС предлагают высокому представителю Евросоюза Жозепу Боррелю подготовить варианты новых экономических санкций против России.

Главы государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза согласовали соответствующее решение во время саммита в Брюсселе 24 июня.

В частности, в заявлении Европейского совета отмечается необходимость в твердом и четком ответе со стороны Евросоюза и союзников касательно дальнейшей агрессивной и противозаконной деятельности РФ.

Также лидеры ЕС призывают использовать для этого все имеющиеся инструменты и обеспечивать координацию со странами-партнерами.

В то же время Евросовет приглашает Еврокомиссию и высокого представителя ЕС разработать возможные варианты для дополнительных ограничительных мер.

Кроме этого, лидеры Евросоюза отметили, что стремятся к долгосрочному и стратегическому европейскому подходу в отношениях с Россией.

Между тем Евросовет призвал российскую сторону взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских договоренностей.

Санкции против России

На днях Евросовет продлил действие санкций, введенных против РФ за аннексию Крыма, до 23 июня 2022 года.

В частности, под ограничительные меры попадает импорт в ЕС товаров из аннексированного Крыма, экспорт на полуостров технологий в транспортной, телекоммуникационной и энергетической области.

Источник: Евросовет