Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС Нідерландів Evertsen в Чорному морі. Вони симулювали атаку на корабель.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Нідерландів.

Інцидент стався 24 червня, коли фрегат перебував поблизу окупованого Криму. За даними відомства, винищувачі РФ кілька годин здійснювали прольоти на небезпечно близькій відстані до Evertsen, симулюючи атаки на корабель.

Капітан фрегата Джордж Пастоор назвав подібні дії російських військових безвідповідальними та небезпечними.

– Evertsen плавав у відкритому морі в міжнародних водах. Для цих агресивних дій не було жодної причини. Попри це, фіктивні атаки тривали кілька годин. Це була безвідповідальна та небезпечна поведінка на морі, – заявив Пастоор.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бійлевельд-Шутен заявив, що країна звернеться до Росії з вимогою роз’яснити таку поведінку.

Зазначимо, раніше в акваторії Чорного моря стартували великі військово-морські навчання Sea Breeze 2021. У них задіють 32 бойових кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців з 17 країн НАТО, а також партнерів Альянсу. В цілому передбачається участь військових з 32 країн, зокрема з України.

Під час навчань відпрацьовуватимуться бойові дії на морі, на суші та в повітрі, зокрема висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.

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Джерело: Міноборони Нідерландів

Фото: Міноборони Нідерландів